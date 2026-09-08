Â«Il 3-5-2 o lo fai come l'Inter prendendo dei rischi eccessivi o in Europa non lo gioca nessuno e l'Inter fa un calcio bello, coraggioso, ma tanto rischioso. L'Inter deve palleggiare perchÃ© se non palleggia non esce mai e in questo palleggio puoi incappare in alcuni erroriÂ». Beppe Bergomi, su Skysport, dopo aver commentato con Caressa la partita di Champions dei nerazzurri contro il Real Madrid ha detto la sua sul due a uno arrivato dopo una gara comunque molto combattuta forse al di lÃ delle attesse.

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Â«Il Real se lasci campo aperto ti fa male. Tutta lÃ¬ la partita. Poi c'Ã¨ il caldo, l'errore, la personalitÃ . L'Inter ha i suoi pregi e i suoi difetti e in campo europeo questi difetti vengono esaltatiÂ», ha concluso l'ex capitano nerazzurro.

«In linea di principio questo Real nelle assenze e nei cambi qualcosa ha pagato ma sui cambi di gioco del primo tempo, l'Inter ha sfruttato i cambi di direzione di Diouf. Fatemi sottolineare la sua prestazione che se ha questa crescita l'Inter ha finalmente un giocatore da uno contro uno, Ã¨ stato molto bravo. Carlos Augusto Ã¨ arrivato a crossare due volte. L'Inter ha cercato di fare la propria partita: doveva fare meglio nella gestione della palla e nelle conclusioni. Ma l'Inter in campo europeo, quando trova squadre che ripartono in contropiede soffreÂ», ha concluso.

(Fonte: SS24)