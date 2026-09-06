Orari di allenamenti e conferenze in vista di Real Madrid-Inter, prima gara del maxi girone di Champions League
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Martedì 8 settembre alle ore 21:00 l'Inter affronterà il Real Madrid allo stadio Bernabéu per la prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27.
Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di lunedì 7 settembre.
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Ore 10:30 Allenamento Real Madrid | Ciudad Real Madrid, Madrid
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Ore 11:30 Allenamento Inter | Inter Training Center, Appiano Gentile
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Ore 12:30 Conferenza Stampa ufficiale Real Madrid | Ciudad Real Madrid, Madrid
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Ore 19.00 Conferenza Stampa ufficiale Inter | Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
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