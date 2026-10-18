GUARRO e PACE EP27: La frase di Chivu e l'Inter diversa. Tocca a Provedel. Dimarco non sta bene

Arda Turan conosce bene la forza dell’Inter. E non nasconde una certa preoccupazione all’idea di affrontare i nerazzurri a San Siro. Il tecnico dello Shakhtar Donetsk ha parlato della prossima sfida di Champions League dopo la vittoria per 2-1 contro il Kolos, nella nona giornata del campionato ucraino.

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Durante la conferenza stampa, il giornalista Roman Prydyba di Ukrainskyi Futbol gli ha chiesto se lo Shakhtar fosse disposto a rinunciare al suo abituale calcio offensivo pur di provare a sorprendere una delle squadre più forti d’Europa.

La risposta dell’ex centrocampista di Atletico Madrid e Barcellona è stata particolarmente interessante.

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Turan: «Se provassimo a sorprendere l’Inter, rischieremmo una brutta sorpresa»

In realtà, prima di tutto, se provassimo a sorprendere l’Inter, temo che sarebbero loro a riservarci una sorpresa molto spiacevole».

Turan preferisce quindi non parlare di strategie particolari o di possibili trappole tattiche per la squadra di Chivu. Prima di tutto, lo Shakhtar dovrà studiare gli avversari.

Naturalmente terremo conto dei punti di forza e dei punti deboli del nostro prossimo avversario».

Il tecnico turco ammette anche che, fino a questo momento, la preparazione della sfida europea non è ancora cominciata.

A dire il vero, finora non abbiamo ancora avuto la possibilità di analizzarlo, perché fino a questa sera, fino al fischio finale della partita di oggi, tutti i nostri pensieri erano concentrati sul Kolos».

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«L’Inter è una delle squadre più forti d’Europa»

Da adesso, però, l’attenzione dello Shakhtar sarà tutta rivolta alla Champions League.

Adesso iniziamo la preparazione per il prossimo avversario, torniamo nuovamente a concentrarci sulla Champions League e soltanto allora potremo capire con maggiore precisione come e dove sfruttare i punti deboli del nostro avversario, tenendo conto anche dei suoi punti di forza».

Poi arriva un riconoscimento importante per la squadra di Cristian Chivu.

L’Inter è senza dubbio una delle squadre più forti del calcio europeo. È un avversario di livello e di prestigio straordinari, e ne siamo perfettamente consapevoli».

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«Non vogliamo arretrare e non smetteremo di essere lo Shakhtar»

Nonostante la differenza di esperienza e qualità, Turan non intende presentarsi a Milano con una squadra esclusivamente difensiva.

Anzi, la sua risposta alla domanda sulla possibilità di rinunciare al calcio offensivo è piuttosto chiara.

Tuttavia, come ho sottolineato, vogliamo continuare a seguire la nostra filosofia di gioco».

E chiude con una frase che suona quasi come una promessa:

«Non vogliamo arretrare e non smetteremo di essere lo Shakhtar».