Giovedì alle ore 18, a Montecarlo andrà in scena il sorteggio, con i 36 club - tra cui l’Inter - suddivisi in 4 fasce da 9 squadre ognuna
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LA NUOVA CHAMPIONS
Dopo il campionato, che si è aperto ufficialmente nell’ultimo weekend, anche la Champions League si prepara alla nuova edizione 2026/27. Questa sera e domani vanno in scena le gare di ritorno dei playoff, che determineranno le ultime qualificazione alla fase campionato.
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Martedì 8 settembre prenderà via la nuova Champions, che si concluderà con la finale in programma il 5 giugno 2027 allo stadio Metropolitano di Madrid.
Giovedì alle ore 18, a Montecarlo andrà in scena il sorteggio, con i 36 club - tra cui l’Inter - suddivisi in 4 fasce da 9 squadre ognuna, determinate in base ai risultati ottenuti nei campionati nazionali 2025-26 e tramite il ranking quinquennale UEFA.
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