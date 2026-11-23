Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

San Siro e l'Inter si preparano a vivere una nuova notte di Champions League: mercoledì 25 novembre alle ore 21:00 i nerazzurri affronteranno lo Stoccarda nella quinta giornata di League Phase. Una sfida inedita, con le due squadra che non si sono mai affrontate in gare ufficiali: i cammini di Inter e Stoccarda si sono incrociati in quattro occasioni, ma solo in amichevole. La squadra di Chivu, a quota 6 punti nella classifica generale, è reduce da due successi consecutivi in Champions League, grazie alle due vittorie ottenute contro Shakhtar (1-0) e Feyenoord (0-3). I tedeschi, invece, nell'ultimo turno europeo hanno subito la prima sconfitta in questa Champions League, un 2-0 in casa del Galatasaray. In attesa della sfida di San Siro, ecco precedenti, curiosità e intrecci tra Inter e Feyenoord.

Getty Images

IL MOMENTO DELLO STOCCARDA

L'inizio di stagione dello Stoccarda è stato caratterizzato dalla difficoltà nel trovare continuità nei risultati: la squadra allenata da Hoeneß ha mostrato un gioco propositivo e un'organizzazione offensiva di livello soprattutto in Champions League, mentre in Bundesliga il rendimento è stato più altalenante. Lo Stoccarda occupa infatti l'ottavo posto con 13 punti dopo dieci partite di campionato, frutto di quattro vittorie, un pareggio e cinque sconfitte, quindici gol fatti e quindici subiti. Proprio nell'ultimo turno è arrivato il primo pari in campo nazionale, uno 0-0 contro lo Schalke 04.

In Europa, invece, lo Stoccarda è partito con due successi convincenti nelle prime due partite: il 3-1 interno contro il Viking, deciso dalla tripletta di Demirović, seguito dallo 0-3 esterno contro lo Slovan Bratislava. Nelle ultime due gare di League Phase i tedeschi hanno ottenuto un pareggio per 1-1 contro l'Atletico Madrid e una sconfitta per 2-0 in casa del Galatasaray: due partite in cui la squadra di Hoeneß ha raccolto un solo punto pur avendo prodotto diverse occasioni da gol. Lo Stoccarda precede proprio l'Inter nella classifica generale: i tedeschi sono al quattordicesimo posto con 7 punti, a +1 sui nerazzurri quindicesimi.

Getty Images

I PRECEDENTI

La sfida in programma mercoledì 25 novembre a San Siro sarà la prima ufficiale tra Inter e Stoccarda, che nel corso della loro storia si sono affrontate soltanto in amichevole per un totale di quattro precedenti. Il bilancio è perfettamente equilibrato, con due vittorie per parte: i nerazzurri hanno vinto il primo confronto, giocato nel 1982 a Stoccarda, e quello più recente, che si è disputato il 29 luglio 2003 a Bolzano. La partita, terminata 2-0 per l'Inter, venne decisa dalle reti di Martins e Vieri, con l'attaccante nigeriano assoluto protagonista: al 4' ha portato in vantaggio i nerazzurri scattando sul filo del fuorigioco su lancio di Helveg, mentre nel finale si è procurato il rigore che ha chiuso la partita, realizzato da Vieri.

Il primo precedente assoluto, invece, risale al 14 agosto 1982, un mese e tre giorni dopo la finale Mondiale vinta dall'Italia contro la Germania Ovest. Davanti a circa 25.000 spettatori e in un clima molto caldo, la squadra di Bersellini si impose 1-2 grazie alle reti di Juary (colpo di testa su assist di Beccalossi), e Hans-Peter Müller, che proprio in quell'estate era arrivato all'Inter dallo Stoccarda e prima dell'inizio del match era stato salutato da un grande applauso del pubblico di casa.