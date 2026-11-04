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L'edizione odierna di Libero esalta l'Inter per la grande reazione e per la vittoria su un campo non scontato come quello del Feyenoord. Scrive il quotidiano:

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"L’Inter risponde da grande squadra alla sconfitta nel derby, imponendosi 3-0 a Rotterdam sul Feyenoord con personalità, intelligenza e rabbia agonistica. Stavolta il famoso “approccio”, ormai un’entità che accompagna la vita nerazzurra, è perfetto e ricorda quello che aveva contraddistinto la scorsa stagione quando la squadra nei primi venti-trenta minuti metteva in chiaro le cose".

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"Il clic che quest’anno arrivava solo dopo aver subito uno o due gol, stavolta si innesca subito, come se la partita fosse in continuità con il derby e il Feyenoord uno sparring partner su cui esercitare l’ira funesta. Non a caso a suonare la carica è uno dei più criticati nella stracittadina: Bisseck che aveva sbagliato il posizionamento sul primo gol del Milan, inventa una rete da non credere per un difensore".

(Fonte: Libero)