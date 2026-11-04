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Dopo qualche inciampo, l'Inter ha ritrovato la sua vera natura, dominando e vincendo senza tentennamenti a Rotterdam contro il Feyenoord in Champions League. Queste le considerazioni del Corriere dello Sport:

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"In terra olandese l’Inter ha ritrovato il suo vero volto. Ripartendo dall’assetto di sempre, con un riferimento preciso al fianco di Thuram. Chivu ha mandato in soffitta l’esperimento disperato del derby, potendo nuovamente fare affidamento su una versione di Pio Esposito migliore rispetto alle ultime uscite. Centimetri e muscoli del numero 94 nerazzurro sono serviti a non lasciare troppo solo il francese in fase di pressione e a riempire molto meglio l’area rispetto alla gara col Milan".

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"Proprio come nell’azione del secondo gol, in cui Pio ha anche messo la firma sull’incontro: primo centro per lui in questa edizione della Champions. Quel colpo di testa sul pallone scodellato da Spence e sporcato da Javi López ha avuto l’impatto di una doccia gelata sul catino rovente del De Kuip, le cui vibrazioni avevano resistito anche all’eurogol di Bisseck. «Le sconfitte si analizzano, sono contento che abbiamo dato seguito alle parole che ci siamo detti», ha detto a fine gara".

(Fonte: Corriere dello Sport)