Tutti concentratissimi. A pochi minuti dall'inizio della partita contro il Feyenoord, Matteo Barzaghi - inviato a bordo campo di Skysport - ha raccontato proprio dell'impressione avuta dal riscaldamento dei giocatori nerazzurri che hanno lavorato concentratissimi sul campo e cercando di non farsi distrarre dai tifosi avversari che hanno cercato di mettere loro pressione già prima della gara.

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"Spesso parliamo dell'importanza degli allenatori, di Inzaghi prima, di Chivu poi. Ma c'è anche da sottolineare come questa squadra spesso nei momenti di difficoltà ha chiuso la porta dello spogliatoio e si è confrontata, come ci stanno raccontando anche i calciatori, e ha risolto anche i problemi tra gli stessi giocatori. Intende questo Marotta quando parla di gruppo sano e di mele marce che non ce ne sono: il gruppo affronta i momenti difficili, si confrontano e cercano di superarlo tutti insieme", ha spiegato il giornalista riferendosi alle parole del pre partita di Marotta.

(Fonte: SS24)