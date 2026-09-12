Su Radio Dee Jay, durante Football Club, Ivan Zazzaroni ha analizzato insieme a Caressa, la partita del Bernabeu tra Real e Inter. I nerazzurri hanno perso due a uno anche se hanno dimostrato personalità, ma hanno anche fatto tanti errori in una gara comunque bella. Questo il senso del discorso fatto dal direttore del Corriere dello Sport insieme al suo collega.

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Poi Zazzaroni ha anche aggiunto sulla partita della squadra di Mourinho: «L'analisi della partita è questa: se hai Cuccurella e Dumfries che non difendono. Huijsen che non è apprezzato particolarmente da Mourinho e Konaté che è un centrale e hai un popò di ben di dio dalla metà in su ti chiudi e riparti perché hai il motorino sotto, come direbbe Ancelotti. Che prima delle partite diceva 'li chiuderemo nella nostra area'. Fabregas questo non lo fa, ma lo fai quando vedi che hai certe particolari caratteristiche», ha sottolineato.

(Fonte: Radio Dee Jay)