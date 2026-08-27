In Spagna commentano il risultato dei sorteggi delle urna di Montecarlo che hanno decretato le rivali del Real Madrid ai gironi di Champions League. E tra le rivali del club della capitale c'è l'Inter di Chivu. I nerazzurri affronteranno quindi l'ultimo tecnico che ha portato a Milano la Champions, quando l'attuale allenatore nerazzurro, era ancora un difensore. AS in particolare ha parlato proprio del sorteggio dal punto di vista di Mou.

"Due ex per l'affamato Mourinho. È sorprendente che i quattro viaggi saranno quasi un pacchetto turistico. Due partite a Londra, una a Roma e una ad Atene", scrive il vice direttore del giornale spagnolo, Roncero.

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"A prima vista, sembra un sorteggio favorevole, come si diceva una volta. Il Real Madrid 2.0 di Mourinho affronterà una fase a gironi il cui principale interesse sta nel vedere l'allenatore portoghese in gran forma sfidare due delle sue ex squadre , con le quali ha vinto un titolo europeo. Nel 2010, con l'Inter, affrontò il Barcellona di Guardiola nelle semifinali di Champions League. Rimasto in dieci uomini e con Eto'o schierato fuori posizione come terzino sinistro, eliminò Messi e compagni. Ciò ha evitato il panico di vedere i tifosi del Barça sollevare il trofeo della Champions League nella finale del Bernabéu. Mourinho ha eliminato il Bayern Monaco e ha firmato per il Real Madrid. Anni dopo, è passato alla Roma ed è stato incoronato Imperatore dopo aver vinto la Conference. Il terzo aspetto intrigante sarà la rivincita contro l'Arsenal di Arteta. Non vediamo l'ora di vederli giocare", il commento del giornalista.

Che ha anche aggiunto: "È sorprendente che le quattro trasferte saranno praticamente parte di un pacchetto turistico. Due partite a Londra, una a Roma e una ad Atene. Una cosa che i fedelissimi tifosi del Real Madrid apprezzeranno, visto che non ottengono una grande vittoria dai trionfi eroici del 2014 e del 2015".

(Fonte: AS)