Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Real Madrid-Inter, Fabio Caressa ha parlato così del match del Bernabeu:

"Voglio subito dare una notizia: lo stadio è chiuso, il tetto non si aprirà e rispetto alla temperatura che c'è a Madrid fuori, qui c'è molto più caldo e molta più umidità e questa è una cosa che va tenuta in considerazione.

L'impatto, da fuori a dentro, mi ha fatto restare un po' senza fiato e non ci sarà l'aria condizionata, se l'hanno accesa non si sente. C'è stato un po' di refrigerio quando hanno innaffiato il campo ma l'afa può essere una variabile"