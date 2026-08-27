Walter Zenga, su Skysport, ha commentato i sorteggi della Champions League. Terza stagione con la nuova formula e l'Inter è in prima fascia. «Inter tra le più attrezzate in Italia per l'Europa? Nel gruppo delle prime 8, non vedo l'AM superiore alla squadra nerazzurra, mio parere personale. Vorrei valutare bene il City che cambia Guardiola e perde 5 giocatori di esperienza e qualità. Poi ci sono PSG, ottima campagna acquisti ma non ho capito perché non hanno preso un altro portiere di livello. Ma probabilmente hanno deciso di tenerlo perché tanto gli altri non tirano mai in porta. Possono vincere la terza di fila. Bayern, Real: di un altro livello. Per come ho visto le cose come sono state fatte: giocatori presi, allenatore messo in panchina è evidente che stanno provando a tornare a vincere la Champions. La mia fiches la metto quindi sul Real», ha detto l'ex portiere nerazzurro in generale sulla competizione.

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Una volta scoperte le avversarie nerazzurre in CL (Real Madrid; Liverpool; Brugge; Dortmund; Shakthar; Feyenoord; Stuttgart; Bratislava), l'ex portiere nerazzurro ha sottolineato: «Hanno pigiato benissimo il tasto. Tolte Liverpool e Real sono tutte a portata della squadra nerazzurra. Anche il Liverpool comunque non è impossibile. Un anno fa l'Inter è uscita dalla Champions che non era in un momento brìillante, specie a San Siro con il Bodo, ha perso Lautaro, allcuni non erano al meglio della forma e i norvergesi in casa hanno battuto tutti. Il monito di questy'anno è che questo girone ti permette di andare direttamente agli ottavi».

(Fonte: SS24)