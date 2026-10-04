Dopo il pari per 1-1 ottenuto in trasferta contro la Francia, l'Italia affronta nuovamente la Turchia in Nations League lunedì alle ore 20.45 a Bologna. Nuovo match contro la nazionale allenata dal ct italiano Vincenzo Montella dopo l'1-4 degli Azzurri di lunedì 28 settembre proprio in Turchia. Complessivamente si tratta del 15esimo confronto diretto tra le due squadre: finora il bilancio racconta di 10 successi azzurri e 4 pareggi. La formazione del ct Roberto Mancini ha i favori del pronostico, ma vediamo le quote che riguardano i giocatori nerazzurri.

Bastoni, non c'è 2 senza 3

ITALIA-TURCHIA, BASTONI MARCATORE 16.00 PIÙ INFO 15.50 PIÙ INFO 12.00 PIÙ INFO 9.75 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% Bonus Gold Sport fino a 1000€ + 50% fino a 500€ in Play Bonus PIÙ INFO fino a 3015€ + 30 Free Spins PIÙ INFO Bonus 2000€ Gratis + 100% fino a 2000€ sulla ricarica PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Si sblocca Barella?

ITALIA-TURCHIA, BARELLA MARCATORE 4.33 PIÙ INFO 4.50 PIÙ INFO 4.30 PIÙ INFO 4.40 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito PIÙ INFO 100% Bonus Gold Sport fino a 1000€ + 50% fino a 500€ in Play Bonus PIÙ INFO 100% 1º deposito fino a 50€ + 50€ Bonus Cash + 100€ Freebet + 10€ con Spid PIÙ INFO Bonus 2000€ Gratis + 100% fino a 2000€ sulla ricarica PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Italia-Turchia in tv

Due gol consecutivi per l'interista Alessandro Bastoni, che ha segnato contro la Turchia e poi contro la Francia anche. Non c'è 2 senza 3? Sarebbe a dir poco clamoroso visto che stiamo parlando di un difensore, ma la quota è molto interessante per un altro gol del centrale nerazzurro. Si parte dal 9.75 di AdmiralBet, la quota sale a 12.00 su Betsson e 15.50 su Bwin. Ma arriva addirittura a 16.00 su Snai, una quota davvero importante.È partito in panchina contro Turchia e Francia il centrocampista dell'Inter, che però nell'ultima sfida è andato molto vicino al gol. Ha parlato in conferenza con Mancini alla vigilia del match, è pronto a giocare dal 1' a centrocampo. E la quota per un suo gol stuzzica e non poco. Si parte dal 4.30 di WilliamHill, la quota sale a 4.33 su Bet365 e 4.40 su Betsson. Ma arriva a 4.50 su Snai, una giocata interessante per il gol del centrocampista nerazzurro.La partita Italia-Turchia, in programma lunedì 5 ottobre e valida per la 4ª giornata di UEFA Nations League 2026-27, sarà visibile in diretta TV in chiaro su Rai Uno, ma anche in streaming su Rai Play.