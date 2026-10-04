Dopo il pari per 1-1 ottenuto in trasferta contro la Francia, l'Italia affronta nuovamente la Turchia in Nations League lunedì alle ore 20.45 a Bologna. Nuovo match contro la nazionale allenata dal ct italiano Vincenzo Montella dopo l'1-4 degli Azzurri di lunedì 28 settembre proprio in Turchia. Complessivamente si tratta del 15esimo confronto diretto tra le due squadre: finora il bilancio racconta di 10 successi azzurri e 4 pareggi. La formazione del ct Roberto Mancini ha i favori del pronostico, ma vediamo le quote che riguardano i giocatori nerazzurri.
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Due gol consecutivi per l'interista Alessandro Bastoni, che ha segnato contro la Turchia e poi contro la Francia anche. Non c'è 2 senza 3? Sarebbe a dir poco clamoroso visto che stiamo parlando di un difensore, ma la quota è molto interessante per un altro gol del centrale nerazzurro. Si parte dal 9.75 di AdmiralBet, la quota sale a 12.00 su Betsson e 15.50 su Bwin. Ma arriva addirittura a 16.00 su Snai, una quota davvero importante.
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
È partito in panchina contro Turchia e Francia il centrocampista dell'Inter, che però nell'ultima sfida è andato molto vicino al gol. Ha parlato in conferenza con Mancini alla vigilia del match, è pronto a giocare dal 1' a centrocampo. E la quota per un suo gol stuzzica e non poco. Si parte dal 4.30 di WilliamHill, la quota sale a 4.33 su Bet365 e 4.40 su Betsson. Ma arriva a 4.50 su Snai, una giocata interessante per il gol del centrocampista nerazzurro.
Dove vedere Italia-Turchia in tv
La partita Italia-Turchia, in programma lunedì 5 ottobre e valida per la 4ª giornata di UEFA Nations League 2026-27, sarà visibile in diretta TV in chiaro su Rai Uno, ma anche in streaming su Rai Play.