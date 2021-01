Soliti attacchi vergognosi contro l’Inter. Gds: “Caso Hakimi una bufala. Non esiste perché…”

Anche la Gazzetta dello Sport conferma: è inesistente il caso Hakimi. Il pagamento è stato dilazionato di comune accordo col Real. Ma l’Inter, come al solito, finisce vittima di attacchi vergognosi da media e certi tifosi.

“Niente di anomalo anche se, sotto traccia, resta il solito grande guaio nerazzurro: i conti. L’Inter avrà pure problemi di liquidità, dovuti al Covid e alla stretta cinese, ma sull’asse Milano-Madrid non esiste alcun caso Hakimi, come circolato erroneamente nelle ultime ore. Le magre interiste del momento non hanno causato alcuna tensione con il Real per il pagamento della prima rata di Achraf”, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

“L’Inter avrebbe, sì, dovuto pagare la prima rata dell’acquisto da 13 milioni di euro entro dicembre, ma il versamento è stato differito di comune accordo tra nerazzurri e madrileni. Insomma, l’assegno non è ancora partito per un’intesa reciproca tra i club, da sempre vicini ed entrambi ammaccati da questa bufera. Le due società hanno quindi sottoscritto un documento che autorizza l’Inter al differimento del pagamento della prima rata a marzo“.