Mercato, l’Inter cerca un vice-Brozovic. “Una soluzione in casa e due profili cerchiati”

Brozovic è uno degli intoccabili e insostituibili per l'Inter di Inzaghi. La società, però, cerca alternative per l'anno prossimo

A causa di un affaticamento al polpaccio, Marcelo Brozovic salterà il match contro il Torino. Il croato è uno degli intoccabili anche perché, in rosa, non c'è una vera e propria alternativa. Ed è per questo che la società, in ottica giugno, sta pensando proprio ad un vice Brozovic.

"L’idea è quella di puntare su un profilo di prospettiva anche perché il croato è un giocatore che vuole sempre essere titolare. La soluzione l’Inter ce l’ha in casa e risponde all’identikit di Lucien Agoumé che tanto bene sta facendo in prestito al Brest. Difficile che lì possa essere utilizzato Stefano Sensi che, piuttosto, in caso di rilancio con la Samp può essere un’ottima pedina di scambio per arrivare ad altri profili tra cui Morten Thorsby, l’altro “maratoneta” del campionato proprio in forza ai blucerchiati", commenta Tuttosport. Un altro nome, più giovane, è Hjulmand, classe 1999 del Lecce, "costantemente seguito dagli osservatori nerazzurri".