Brozovic, che tegola per l’Inter! Ma Conte ha l’opportunità di risolvere una doppia grana

L’Inter continua a essere colpita dalla sfortuna e fa la conta dei giocatori indisponibili. Dal ritiro delle nazionali non arrivano buone notizie per Conte: nel Cile Sanchez continua ad avere i soliti problemi muscolari, Hakimi col Marocco si è infortunato a causa di un’avventata uscita del portiere avversario e Brozovic è risultato positivo al Covid-19.

Proprio l’assenza del croato può essere la più pesante per l’Inter e per Conte che vuole un regista che sappia smistare palloni e che aiuti la squadra nella costruzione dal basso, elemento imprescindibile della mentalità del tecnico nerazzurro. Brozovic si è dimostrato sicuramente il più adatto nella rosa interista per ricoprire quel ruolo di play basso. Conte ha provato anche Barella e Vidal nel ruolo di costruttori, ma il tentativo può dirsi quasi fallito. Sia il cileno che l’ex Cagliari hanno caratteristiche diverse, ottimi da mediani in un centrocampo a due o per giocare ai fianchi del croato come mezzali. Adattabili anche sulla trequarti, ma da play bassi faticano e non poco.

Tegola importante la perdita di Brozovic, ma allo stesso tempo può essere una grande opportunità per Conte e anche per Eriksen. Il danese, arrivato in Serie A con i migliori auspici, ancora non è riuscito a imporsi e a conquistare la fiducia del tecnico. Così, il temporaneo vuoto lasciato dalla positività di Brozovic potrebbe essere colmato con l’arretramento di Eriksen.

Da trequartista a playmaker davanti alla difesa, seguendo in parte il percorso fatto anche in precedenza dal compagno croato sotto la guida di Spalletti. Eriksen non è sicuramente un interprete alla Kanté, ma può sicuramente agevolare la circolazione del pallone grazie alla sua tecnica. E forse potrebbe trovare maggiore libertà di azione. Un tentativo si può anche fare, sia per far emergere l’enorme talento del danese, ma soprattutto perché (fuori Brozovic) le alternative sono pur sempre quelle di un giocatore adattato.