Cragno, parate super e incertezze in uscita: Inter, è l’uomo giusto per il dopo Handanovic?

Quarta vittoria consecutiva in campionato per l’Inter, che vince in rimonta sul campo del Cagliari e dà un segnale importante dopo la dolorosa e precoce eliminazione dall’Europa. Protagonista del match, tra tante luci e qualche ombra, anche Alessio Cragno, portiere del Cagliari da tempo nel mirino dei nerazzurri.

PREGI E DIFETTI – Se il primo tempo del match della Sardegna Arena si è chiuso sull’1-0 in favore dei padroni di casa gran parte del merito va proprio a Cragno: l’estremo difensore del Cagliari ha chiuso a doppia mandata la propria porta, respingendo i vari tentativi di Lukaku, Eriksen, Sanchez e Barella. Dall’altra parte, invece, Handanovic non è sembrato altrettanto reattivo (per usare un eufemismo) sul diagonale preciso ma lento e non irresistibile di Sottil. Nella ripresa l’Inter è riuscita a ribaltare il risultato, e questa volta Cragno non è apparso irreprensibile in occasione dei gol di Barella e di D’Ambrosio, mostrando qualche incertezza nelle uscite alte.

DOPO HANDANOVIC – Il nome di Cragno rimane comunque sulla lista della dirigenza nerazzurra per il dopo Handanovic: Radu, altro elemento in lizza per raccogliere l’eredità dello sloveno, è rientrato alla base dopo aver fatto bene con la maglia del Genoa, ma fin qui non ha ancora potuto dimostrare le sue qualità. Musso, altro nome che piace molto ai vertici interisti, viene monitorato da tempo e appare il favorito per il ruolo di prossimo portiere titolare dell’Inter, ma l’elevata richiesta dell’Udinese potrebbe far pendere la bilancia in favore di altri candidati.