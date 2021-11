Khedira: “Eriksen? Capisco l’Italia ma giusto che vada altrove. E avrà tante offerte”

L'ex giocatore della Juventus ha parlato della situazione del giocatore nerazzurro che ha avuto un problema al cuore come lui

Ospite della Bild, l'ex Juve Khedira ha avuto modo di parlare di quanto accaduto a Christian Eriksen e del fatto che probabilmente non potrà più giocare in Italia per i suoi problemi di cuore. Lo ha messo in conto anche l'Inter: nell'ultimo bilancio ha spiegato che la situazione del calciatore è legata alla questione dell'idoneità e che non è da escludere che il calciatore potrebbe trovare spazio in altri campionati. L'agente di Chris ha fatto rientrare tutto in una normalissima comunicazione data ai soci su cui si stava relazionando sul valore economico della rosa, Eriksen compreso. Ma si continua a parlare dell'addio del danese.