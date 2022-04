ESCLUSIVA Bini: “L’Inter non ha rubato niente. Skriniar caterpillar. Dybala? Serve altro”

Fcinter1908 ha intervistato l'ex difensore e capitano nerazzurro: "La vittoria con la Juventus ci ha rigenerati"

Fabio Alampi

Il destino dell'Inter si deciderà in 7 partite: i nerazzurri si giocano la vittoria di campionato e Coppa Italia, in un finale di stagione che può rendere indimenticabile il primo anno della gestione Inzaghi dopo la conquista della Supercoppa Italiana e degli ottavi di Champions League. Di questo e molto altro ha parlato ai microfoni di Fcinter1908 Graziano Bini, ex difensore e capitano nerazzurro.

Facciamo un passo indietro: l'Inter ha battuto il Milan e conquistato la finale di Coppa Italia, ma in questi giorni si parla più di polemiche arbitrali che dell'ottima prova dei nerazzurri.

Partendo dal gol annullato al Milan, credo che Kalulu sia passato davanti a Handanovic proprio nel momento in cui parte la palla. Onestamente è un gol che puoi dare o non dare. Devo dire però che l'Inter non ha rubato niente, anzi: è stata una vittoria meritata. Certo, si può dire che con quel gol si sarebbe andati sul 2-1, che mancavano ancora 20 minuti alla fine... Peccato che tutti questi discorsi abbiano messo in disparte la prestazione dell'Inter.

Questo risultato può dare nuovo slancio all'Inter in questo finale di campionato?

Voglio partire dalla partita contro la Fiorentina, che ho visto dal vivo: in quel momento, vedendo la squadra, non avevo molta fiducia. La gara dopo, quella con la Juventus, ci ha rigenerato e dato forza, e adesso l'Inter sta giocando ai livelli visti fino a gennaio. Ho ripreso fiducia anche io ora. La vittoria nel derby è un segnale molto positivo, e secondo me sarà un peso per il Milan in questo finale di campionato.

In finale i nerazzurri troveranno la Juventus, contro cui hanno vinto la Supercoppa e ottenuto un successo fondamentale in campionato...

La vittoria in campionato ha ridato slancio all'Inter, perchè è arrivata in un momento in cui la squadra mi sembrava fosse in difficoltà sul piano fisico e questo mi preoccupava. Adesso ci sarà una finale di coppa da fare, i ragazzi sono abbastanza carichi e troveranno quell'energia che mancava. Sono sfide che si preparano da sole.

A proposito di Juventus: cosa pensa delle voci che vogliono Dybala obiettivo di mercato dell'Inter?

Sinceramente non saprei dove collocarlo, non so cosa potrebbe fare Inzaghi: se prendi Dybala e giochi con lui e una punta è poco, se giochi con due punte e Dybala dietro forse è troppo. Non so, è un giocatore che a me piace, ma in questo momento non mi sembra uno che impressiona, anche vedendo le sue ultime partite. Piuttosto prenderei un centravanti forte fisicamente: Dzeko, che mi piace tantissimo, ha 36 anni, bisogna cercare di coprirsi in tal senso. Ammesso che rimanga Lautaro.

Da ex difensore, come valuta le ultime prestazioni di Skriniar? Sembra aver alzato ulteriormente i suoi standard...

Questo qui è un caterpillar! Questo le gioca tutte, le gioca da titolare e le gioca bene: sempre concentrato, sempre a posto fisicamente, è veramente un grande difensore. Dove lo metti sta, e lo fa alla grande: si sacrifica, è bravissimo. Poi nell'uno contro uno ho visto pochi difensori levare sempre la palla in maniera pulita all'attaccante come fa lui. Si vede che è un ragazzo a posto, molto serio. Mi piace veramente tanto.

Sabato a San Siro arriva il grande ex: Josè Mourinho. Che accoglienza dovrà aspettarsi?

Sicuramente avrà una grande accoglienza, quello che ha lasciato a Milano è tanta roba! Lo stadio secondo me lo applaudirà, poi lui con queste cose ci sa fare. Si merita tutto l'affetto possibile per quello che ha fatto con noi.

La Roma rappresenta l'ultimo ostacolo verso lo scudetto?

Bisogna stare attenti alla Roma, ultimamente sta giocando bene. Non la considero però l'ultimo ostacolo: ci mancano ancora tante partite, non bisogna mai pensare che vincendo sabato poi le altre diventano facili, ti si ritorce tutto contro. Abbiamo sei finali da giocare.