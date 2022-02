ESCLUSIVA Dalmat: “Inter, no a Dybala. Messi e CR7? Ronaldo altro mondo. E col Liverpool…”

Dopo la sosta, si torna in campo. In un mese assolutamente di fuoco, probabilmente decisivo nella corsa alla seconda stella, ma non solo

Marco Macca

Dopo la sosta, si torna in campo. In un mese assolutamente di fuoco, per l'Inter, probabilmente decisivo nella corsa alla seconda stella, ma non solo. Febbraio sarà il mese della grande sfida europea, della mastodontico gigante chiamato Liverpool. Simone Inzaghi e i suoi ragazzi sono pronti, con un Gosens e un Caicedo in più nel motore. Senza contare che sabato il tour de force inizia con la partita più importante: il derby contro il Milan, che può tagliare i rossoneri fuori dalla lotta per lo scudetto. FCInter1908.it ne ha parlato con l'ex centrocampista nerazzurro Stephane Dalmat.

Ciao Stephane, sabato pomeriggio c'è Inter-Milan. Che partita ti aspetti?

Mi aspetto una gara molto equilibrata, non sarà facile per l'Inter. Realisticamente, prevedo un pareggio, anche se spero in una vittoria dell'Inter. Mi auguro di sbagliare previsione.

E' una partita decisiva per lo scudetto?

Decisiva no, ma sarà molto importante, soprattutto dal punto di vista psicologico. Chi vince potrebbe avere una grossa spinta.

Chi è il Dalmat dell'Inter di oggi? Calhanoglu?

Mi rivedo un po' in Barella, anche se comunque siamo due giocatori differenti. Io giocavo in maniera particolare, ero molto più istintivo. Difficile fare anche dei paragoni, visto che rispetto ai miei tempi il calcio è cambiato molto.

Sei stupito dal grande lavoro che sta facendo Inzaghi?

Penso da sempre che Inzaghi sia l'uomo giusto per l'Inter e lo ha dimostrato, riportando i nerazzurri in alto in campionato. Ora viene un momento difficile, con tante partite complicate e ravvicinate. E' un momento in cui bisogna resistere e stringere i denti per restare lassù fino alla fine.

Che ne pensi degli arrivi di Gosens e Caicedo?

Ottimi acquisti. Ma, al di là di chi è arrivato, mi fido della società: fin qui hanno fatto sempre buone scelte e di sicuro sarà stato così anche stavolta.

Ti piacerebbe vedere Dybala all'Inter?

In verità no, per me l'attacco dell'Inter va bene così com'è e non ne ha bisogno.

Secondo te l'Inter può farcela contro il Liverpool?

A dire il vero, sorteggio più complicato non poteva esserci per l'Inter. Il Liverpool è una vera macchina, se non la prima squadra d'Europa di sicuro è fra le prime. Nell'ambito di due partite, però, l'Inter può giocarsi le sue carte per provare a realizzare qualcosa di stupendo.

Ieri Ronaldo il Fenomeno è stato ospite di una trasmissione con Ventola, Vieri, Cassano e Adani e ha ricordato il suo periodo all'Inter. Ci racconti un po' che compagno di squadra era e che giocatore era, anche in allenamento?

Ronaldo è di un altro mondo. Oggi ci sono Messi e Cristiano Ronaldo, che sono fortissimi, ma Ronaldo era un'altra cosa. Oltre al calciatore, ho conosciuto una persona molto umana, simpatica. E' un onore aver avuto l'opportunità di giocare con lui, posso raccontarlo a tutti. Ho tantissimo rispetto per lui.