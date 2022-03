ESCLUSIVA Di Michele: “Inter, attenta alla Salernitana. Lautaro sarà decisivo”

Le parole a Fcinter1908 dell'ex attaccante: "I nerazzurri devono vincere o si fa dura. Scudetto? Napoli mia favorita"

Fabio Alampi

L'Inter di Simone Inzaghi, senza vittorie da 4 giornate in campionato, punta a riprendere la marcia già a partire da questa sera: i nerazzurri ospitano a San Siro il fanalino di coda Salernitana, formazione in grado di fermare anche il Milan solamente due settimane fa. A tal proposito Fcinter1908 ha contattato in esclusiva David Di Michele, ex attaccante - tra le altre - della Salernitana e oggi tecnico della formazione Under 17 del Frosinone.

Questa sera si affrontano Inter e Salernitana: come ci arrivano le due squadre?

In questo momento ci arriva meglio la Salernitana: dopo il mercato di gennaio ha cominciato a collezionare qualche risultato positivo, seppur non vincendo, come contro il Milan o lo Spezia. A livello di entusiasmo sta meglio, ma non dimentichiamo che giocherà contro l'Inter, a San Siro, contro una squadra che arriva da diversi turni senza vincere e che dovrà vincere, considerando che le sue rivali si sono avvicinate molto.

Il problema più grosso dell'Inter sembra essere il gol: sono ormai 4 le partite senza segnare fra campionato, Champions League e Coppa Italia. Un vero e proprio paradosso, per quello che rimane il miglior attacco della Serie A.

Sì, è veramente un paradosso, visto che è la squadra che ha segnato di più in Italia. Da 4 partite non riesce a segnare, ma questo non vuol dire che non c'è gioco: magari le altre si difendono meglio, loro sono meno fortunati rispetto a prima... Oggi può essere la partita in cui si può sbloccare l'attacco, ma dovranno essere attenti: di fronte c'è una squadra viva.

La Salernitana, seppur rimanga in una situazione di classifica difficilissima, nelle ultime gare sta dando segnali di ripresa, e due settimane fa ha sfiorato il colpaccio con il Milan. Può ripetersi anche stasera?

La Salernitana non ha niente da perdere: quando giochi contro queste grandi squadre se ti difendi e basta prima o poi il gol lo prendi. La Salernitana deve andare all'attacco perchè deve cominciare a vincere, e vincere queste partite potrebbe dare un entusiasmo importante. Inoltre sarebbero punti doppi: vincere a Milano, contro l'Inter, non è mai facile. Penso che la Salernitana andrà a giocarsi una partita attenta, ma con la consapevolezza che può portarsi a casa qualcosa.

L'ultimo precedente a San Siro tra Inter e Salernitana finì 2-1 per i nerazzurri, con gol di Zanetti in pieno recupero a vanificare il tuo gol segnato nel primo tempo. Fu la tua prima rete in Serie A.

Ricordo bene, è stato il mio primo gol in Serie A. Andammo in vantaggio e nessuno se lo aspettava, fu una partita rocambolesca: ci siamo mangiati parecchi gol, e al 90' arrivò questo tiro di Zanetti che ci tagliò le gambe. Magari alla Salernitana di Nicola andrà meglio.

In quella stagione segnasti 3 reti in campionato, di cui 2 all'Inter...

Al ritorno vincemmo 2-0 e segnai anche in quell'occasione. Diciamo che l'Inter fu la mia squadra preferita per segnare al mio primo anno di Serie A, era anche un modo per farmi comprare ma non ci sono riuscito! (ride, ndr) Era una squadra che mi ha portato fortuna, diciamo così: c'erano Zanetti, Ronaldo il Fenomeno, parecchi campioni, era un'Inter importante, come quella di adesso.

Tornando a stasera: chi può essere l'elemento decisivo?

I giocatori che devono dare risposte sono tanti, ma io penso che stasera l'uomo decisivo sarà Lautaro Martinez: è un giocatore che non fa gol da tanto, ma è importante per l'Inter, è entrato nell'occhio del ciclone ma bisogna sostenerlo e aiutarlo, è un grandissimo campione con grandissimi colpi, penso che oggi si possa sbloccare. Se l'Inter non vincesse stasera si farebbe molto ma molto dura per il futuro del suo campionato.

La ventottesima giornata di Serie A si chiude con Napoli-Milan: una partita che può dire tanto in chiave scudetto?

Sicuramente è una partita importante, chi perde perde punti sulla diretta concorrente, e in caso di vittoria dell'Inter sarebbe ancora più grave.

Inter, Milan e Napoli si sono fin qui alternate in testa alla classifica: chi è la tua favorita per lo scudetto? Pensi che la Juventus possa rientrare in corsa?

Secondo me la Juventus sta già rientrando in corsa, sta recuperando terreno e adesso è a 7 punti dalle prime. Domenica c'è Napoli-Milan, se dovessero pareggiare potrebbe guadagnare altri punti: per me la Juventus è dentro e anche alla grandissima, anche se Allegri dice di no, ma penso che pure lui ci stia pensando... La mia favorita è comunque il Napoli: stimo molto Spalletti, l'ho avuto come allenatore, lo stimo sia come tecnico che come uomo, fa giocare bene le sue squadre. Faccio il tifo per lui.