ESCLUSIVA Jacobelli: “Inter-Liverpool aperta. Inzaghi? C’è una frase di Tronchetti che…”

Dopo 17 giornate, recuperando 11 punti al Napoli e 8 al Milan, l'Inter si è ripresa la vetta della Serie A. Miglior attacco del campionato, seconda miglior difesa, un gioco descritto da tutti come il migliore d'Italia e fra i migliori d'Europa. L'obiettivo seconda stella, ora, sembra più alla portata per i nerazzurri. Merito del grandissimo lavoro di Simone Inzaghi, capace di trasformare la squadra a sua immagine e di renderla semplicemente bellissima. E così, ora i nerazzurri possono anche pensare, perché no, di giocarsela senza paura contro un avversario mostruoso come il Liverpool di Jurgen Klopp, sorteggiato come prossimo avversario negli ottavi di finale di Champions League. FCInter1908.it ne ha parlato con il direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli: