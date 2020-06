ESCLUSIVA Nicolodi: “Hakimi dimostra appeal Inter. Corsa e dribbling micidiali. Non capisco…”

L’Inter è ormai a un passo da Achraf Hakimi, talentuoso esterno classe ’98 del Borussia Dortmund (ma di proprietà del Real Madrid). A tal proposito Fcinter1908 ha contattato Pietro Nicolodi, giornalista di Sky Sport e grande esperto di calcio tedesco.

L’Inter sembra essersi avvicinata sensibilmente ad Hakimi: un nome che ha già scatenato l’entusiasmo dei tifosi. Quali sono i suoi pregi e i suoi difetti?

È un calciatore molto interessante e molto divertente, uno di quelli che spacca le partite. Ha un dribbling micidiale, una corsa spaventosa, una tecnica di grandissima qualità, bravo nei passaggi finali, bravo nel tiro: dal punto di vista offensivo è fantastico. Dal punto di vista difensivo c’è da lavorarci su, non sempre l’attenzione è ai massimi livelli, ma penso che si possa accettare il fatto che dietro sia meno forte che in avanti. E poi si può comunque migliorare. Non ho mai capito per quale motivo il Real Madrid lo abbia dato due anni in prestito al Borussia Dortmund e francamente non riesco neanche a capire perchè non lo tenga: è chiaro che ci siano delle motivazioni economiche, ma se fossi il Real Madrid lo terrei e venderei altri. Va bene che c’è Carvajal, ma Hakimi è molto più giovane e molto più futuribile.

22 anni ancora da compiere, ma già considerato uno dei migliori interpreti del suo ruolo: cosa può significare per l’Inter il suo eventuale arrivo a Milano?

Sicuramente sarebbe un colpo eccellente, ma non dico sorprendente: vista la situazione generale del calcio, dove nessuno può tirar fuori tanti soldi, quello di Hakimi è un gran colpo, anche a dimostrazione del crescente appeal internazionale dei nerazzurri. All’Inter probabilmente servirà ancora qualcos’altro, però come inizio è molto interessante.

Il fatto di essere già abituato a giocare da esterno a tutta fascia potrebbe essere un vantaggio nel suo inserimento nella realtà nerazzurra?

Quello sicuramente. Gioca bene anche a 4, non è un problema, ma spesso e volentieri con il Borussia Dortmund giocava comunque a centrocampo. Ha giocato in tutti ruoli, anche da terzino sinistro, è l’atteggiamento difensivo che a volte lascia un po’ perplessi, ma tutto quello che ti dà in avanti compensa queste lacune. Giocare da esterno a tutta fascia può aiutarlo, è perfetto per la difesa a 3.

Sarebbe il rinforzo giusto per la fascia destra dell’Inter?

Anche se l’Inter non avesse bisogno di esterni sarebbe comunque un rinforzo fantastico: non ce ne sono molti meglio di Hakimi in giro per il mondo.