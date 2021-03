ESCLUSIVA Novellino: “Giusto rinviare Inter-Sassuolo. Falsato? Per tutti. Radu merita la chance”

In esclusiva a FCInter1908.it, Walter Novellino ha commentato le ultime vicende di casa Inter dopo il rinvio del match contro il Sassuolo

La notizia del giorno riguarda direttamente l'Inter: l'ATS di Milano ha vietato la disputa del match contro il Sassuolo , inzialmente in programma per sabato sera, dopo i nuovi casi di positività riscontrati all'interno della rosa nerazzurra. Fcinter1908 ha contattao in esclusiva Walter Novellino, allenatore con oltre 700 panchine tra i professionisti.

L'Inter stava attraversando uno splendido momento di forma: il rinvio della gara con il Sassuolo, alla vigilia della sosta per le Nazionali, può essere un vantaggio o uno svantaggio per la formazione di Conte?

"Mi dispiace che Radu non abbia questa occasione per poter giocare: era una chance importante per lui, ma d'altronde gli imprevisti fanno parte della vita. Avrà altre occasioni più avanti perché è bravo: quando l'ho avuto era giovane, ma si vedeva che aveva qualità. Il merito di quanto fatto ad Avellino va a lui, ma anche di chi è un grande osservatore che era il nostro direttore sportivo. Raccogliere un giorno l'eredità di Handanovic? Ha tutto per poter fare bene: ha qualità, è un bravo ragazzo, ha personalità, sa stare con i compagni. È molto bravo, penso di sì".