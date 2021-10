ESCLUSIVA Ventola: “Inter, tieni Sanchez. A gennaio non c’è di meglio. Juve? Non convince”

L'ex attaccante a FcInter1908: "Inter-Juve decisiva? Mentalmente ti dà qualcosa in più per il prosieguo del campionato, ma ora non lo è"

Marco Astori

Una notte in cui dare tutto. L'Inter ospita al Meazza l'acerrima rivale Juventus in una sfida che vale tantissimo, nonostante siamo ancora nella prima parte di campionato. L'obiettivo della squadra di Simone Inzaghi è reagire dopo il KO dell'Olimpico e dare continuità dopo l'ottima vittoria in Champions League contro lo Sheriff Tiraspol. In vista del derby d'Italia, FcInter1908 ha intervistato in esclusiva Nicola Ventola, ex centravanti dell'Inter, che si è soffermato sul momento dei nerazzurri e non solo.

Come giudichi l'Inter di Inzaghi rispetto a quella di Conte?

Sicuramente Inzaghi ha preso qualcosa che già c'era con Conte, il modulo che usava alla Lazio era simile: ma quello che mi piace di più è l'andare a prendere le squadre. A volte rischi di prendere gol, è vero, te la giochi uno contro uno: ma adoro lo spirito di proporre gioco sempre, di essere alti e offensivi. Inzaghi sta dando quello all'Inter.

Dzeko sta facendo grandi cose: te l'aspettavi?

Sinceramente mi aspettavo facesse bene perché i gol li ha sempre fatti, avendo quell'età pensavo attaccasse un po' meno la profondità: invece se centellinato bene, prendi il meglio da lui, che sono i gol e la qualità di un attaccante completo. Spettacolo.

Lautaro fatica a segnare in Europa: c'è un motivo particolare secondo te?

No, mi ricordo quando giocavano Vieri e Crespo: Bobo segnava solo in campionato e Hernan solo in Champions. Ci sono annate così: quando uno è forte è forte, si sbloccherà anche in Champions.

A gennaio rinunceresti a Sanchez per avere un vice-Dzeko o punteresti ancora sul cileno?

Alexis è forte, però sta passando troppo temo con problemi fisici: però se sta bene io me lo terrei. Se lo devi sostituire, Correa è già ottimo: a gennaio fai fatica a trovare uno meglio di Sanchez.

Domenica arriva la Juve: è già decisiva in ottica corsa scudetto?

Assolutamente no, il campionato è lungo: ci sono squadre che sono migliorate e si sono completate. Se la Juve dovesse vincere, arriva a pari punti: è una partita che mentalmente ti dà qualcosa in più per il prosieguo del campionato, ma non decisiva. Se dovessimo battere la Juve, comincerebbe ad essere dura per loro mentalmente perché non sono partiti benissimo e anche se stanno vincendo non stanno convincendo.