FCIN1908 / Esposito ferito dagli insulti, vuole l’Inter a lungo: parti più vicine e promessa

Non siamo ancora alla fumata bianca, ma le parti avanzano alla ricerca dell’accordo definitivo. Sebastiano Esposito vuole proseguire in nerazzurro, lo ha detto chiaro e tondo e adesso starà a Pastorello (suo nuovo agente) trovare l’intesa economica col club.

Secondo quanto appurato da Fcinter1908, tra Ausilio e Pastorello c’è già stato un primo confronto, presto ne seguirà un altro, probabilmente l’ultimo, perché adesso da entrambe le parti c’è voglia di chiudere in fretta la situazione e mettere fine all’antipatica polemica che si è innescata attorno al ragazzo, che non ha preso bene gli insulti pervenuti per via delle questioni economiche.

Sia l’Inter che Esposito non hanno dubbi, l’intesa arriverà e anche le cifre non saranno quelle circolate finora. Il ragazzo è pronto a mettersi in discussione per crescere gradualmente, in cambio i nerazzurri gli hanno fatto una promessa, quella più importante.

Ausilio gli ha confermato che il club crede in lui e che da qui a fine stagione avrà altre opportunità per mettersi in mostra in prima squadra, mentre per quanto riguarda il prossimo anno, l’Inter è disposta a pagare alti premi di formazione a chi prenderà Esposito facendogli giocare un elevato numero di partite prima di riconsegnarlo ai nerazzurri più maturo di oggi.

Un segnale importante da parte di Ausilio e Marotta, che dimostrano al ragazzo quanto l’Inter tenga al suo futuro.