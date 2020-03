In UK – Una big piomba su Godin: gli fa spazio un altro top che potrebbe finire all’Inter

Il futuro di Diego Godin potrebbe essere in Premier League. Questa è un’ipotesi che si fa sempre più concreta, come riportato dal Sun. Se nei giorni scorsi si parlava di un concreto interesse del Manchester United, infatti, ora alla lista si sarebbe aggiunto anche il Tottenham di Josè Mourinho, alla ricerca di un rinforzo di spessore in difesa data la quasi certa partenza di Jan Vertonghen, in scadenza di contratto con gli Spurs.

Mou starebbe pensando proprio a Godin, vicino a trasferirsi allo United allora allenato dal portoghese un paio di stagioni fa, prima di prolungare il suo contratto con l’Atletico Madrid. Mourinho al tempo accusò l’agente del giocatore di averlo usato per ottenere più soldi dal nuovo accordo con i Colchoneros. Una storia burrascosa, che però non sembra aver lasciato strascichi nello Special One, pronto a puntare sul Faraòn.

A fargli spazio, dunque, potrebbe essere proprio Vertonghen che, pronto a liberarsi a parametro zero, è sempre più nei radar proprio dell’Inter: Vertonghen, compagno di nazionale di Lukaku, rappresenterebbe un ottimo rinforzo di esperienza in difesa e, data l’abilità nel destreggiarsi in una difesa a tre, sarebbe anche una pedina importante per il 3-5-2 di Conte. Insomma, un intreccio niente male. Si attendono sviluppi.

(Fonte: Sun)