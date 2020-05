Icardi-Psg, ore caldissime: accordo ad un passo con l’Inter, si ragiona su queste cifre

“Ore calde per il trasferimento definitivo di Mauro Icardi al Psg. L’Inter e il club francese stanno infatti trattando per trovare l’incastro e far sì che l’argentino diventi a tutti gli effetti un calciatore del Psg. Si lavora sulla cifra finale: va ricordato che domenica scade l’opzione di acquisto di 70 milioni, ma si sta ragionando su numeri più bassi, anche grazie alla presenza di bonus. La fumata bianca è più vicina che mai: scattasse l’acquisto, diventerebbe effettivo il contratto di Icardi col Psg fino al 2024″.