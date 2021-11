Insigne, l’Inter c’è sempre: “È l’unica squadra ad essersi fatta scappare…”

L'Inter si è mossa sempre sotto traccia per Insigne. Mai un'offerta diretta al club, né un'offerta al giocatore: eppure il corteggiamento c'è

Marco Astori

L'ad dell'Inter Beppe Marotta è da sempre molto attento al mercato dei parametri zero. E soprattutto in questo momento non semplice a livello finanziario, il club sta vagliando diverse piste tra gli svincolati per il prossimo giugno. E una delle più intriganti porta a Lorenzo Insigne, come scrive Il Mattino: "L'Inter si è mossa sempre sotto traccia per Insigne. Mai un'offerta diretta al club, né un'offerta al giocatore tramite l'agente Vincenzo Pisacane che con i neroazzurri ha da sempre un rapporto di grande stima e collaborazione (D'Ambrosio è uno dei suoi assistiti ed è legato a doppio filo all'Inter).

Eppure il corteggiamento c'è. È come se l'Inter fosse sempre alla finestra, in attesa che qualcosa si muova, che un segnale - seppur minimo - arrivi. Al momento nulla. Sul fronte Insigne, infatti, non c'è mai stato un vacillo o un abboccamento. Lorenzo è e resta il capitano del Napoli, senza se e senza ma. Certo, la corte di una big italiana ed europea come l'Inter è motivo di orgoglio per il napoletano che sa bene il valore di una squadra come quella neroazzurra e di una piazza come quella di Milano. Nessuna schiarita, ma nemmeno nessuna novità sul fronte rinnovo. L'agente Vincenzo Pisacane è fermo all'ultimo incontro fugace con il presidente De Laurentiis poco prima di Napoli-Juventus.

Non parlarono del rinnovo del suo assistito in quel contesto e non lo hanno fatto poi successivamente. La distanza tra domanda e offerta resta tale (si parla di circa 1 milione e mezzo tra l'attuale accordo e i desiderata del giocatore) e intanto si avvicina gennaio. Da quel momento in poi, infatti, Insigne potrà accordarsi con un altro club per la prossima stagione, il tutto senza dover riconoscere al Napoli nulla dal punto di vista economico. Chissà se questo club non possa essere l'Inter, che è l'unica squadra italiana ad essersi già fatta scappare qualche piccolo velato complimento misto a interesse per l'attaccante del Napoli. Un sogno, appunto. Proibito chissà, le strade del calciomercato sono sempre infinite", conclude il quotidiano di Napoli.