Rivoluzione Chelsea: via in 8, anche Kante sul mercato. Altri nomi grossi e l’Inter si prepara

Rivoluzione in vista al Chelsea e club italiani alla finestra. Preso Ziyech, quasi fatta per Werner, Frank Lampard sta provando a portare a Londra anche Chilwell e Havertz ma servirà al contempo sfoltire la rosa per finanziare il mercato in entrata. E secondo il “Daily Mail”, ben otto giocatori sembrano destinati a fare le valigie. Quasi certe le partenze di Willian e Pedro, entrambi in scadenza.

Per il brasiliano possibile futuro ancora in Premier (Liverpool, Arsenal e Tottenham), per l’ex Barcellona si è invece parlato di Roma o ritorno nella Liga. Ma anche il tempo di Ngolo Kante sembra essersi esaurito. I progressi di Billy Gilmour avrebbero convinto i Blues a sacrificare il francese, per il quale potrebbe rifarsi sotto il Psg.

Via anche Ross Barkley (Newcastle e West Ham le principali pretendenti), fra i possibili partenti vengono indicati anche Marcos Alonso (Atletico Madrid e Inter le principali candidate), Michy Batshuayi e soprattutto due italo-brasiliani, Jorginho ed Emerson Palmieri. Anche su quest’ultimo c’è forte l’interesse dell’Inter, che cerca soluzioni sulle fasce.