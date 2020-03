Inter, due certezze e due dubbi: da Barella a Sensi, il punto sui calciatori in prestito

In casa Inter si pensa anche al futuro dei calciatori prelevati la scorsa estate in prestito, il cui destino andrà definito entro il 30 giugno. Attualmente sono quattro i nerazzurri accomunati da questo destino (discorso a parte per Moses, arrivato a gennaio): si tratta di Nicolò Barella, Alexis Sanchez, Stefano Sensi e Cristiano Biraghi. Per l’ex Cagliari, l’unico arrivato con obbligo di riscatto, non ci sono dubbi sulla sua permanenza a Milano; certezza anche sul futuro del cileno, che farà ritorno al Manchester United dopo una stagione caratterizzata dagli infortuni. Dubbi, invece, sul riscatto del centrocampista ex Sassuolo e sull’esterno di proprietà della Fiorentina.

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione: “Certi i destini di Sanchez, che tornerà al Manchester United, e di Barella, il cui riscatto dal Cagliari è obbligatorio. Impossibile, invece, prevedere cosa ne sarà di Biraghi, per il quale occorrerebbero versare 12 milioni alla Fiorentina. Per Sensi, infine, c’è un impegno d’onore con il Sassuolo, a 27 milioni: resisterà al coronavirus?“.