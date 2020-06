Mercato, l’Inter ha preso una decisione su Godin: immediato il contatto. E quei 20 mln…

Una stagione complicata. Un modulo e un modo di giocare che non hanno esaltato le sue caratteristiche di marcatore arcigno. E ora, il possibile addio definitivo. Il matrimonio tra l’Inter e Diego Godin non è stato un matrimonio, finora, particolarmente felice. Il totem dell’Atletico Madrid, leader assoluto con Simeone, non ha mai ingranato con Antonio Conte e ha finito per cedere il posto al giovanissimo Bastoni.

Ora, scrive Fabrizio Romano su Calciomercato.com, “si è attivato in maniera seria il Lione grazie a un contatto diretto con i suoi agenti: Godin piace moltissimo, è ritenuto il giocatore ideale per rinforzare un reparto dove manca la svolta, così c’è stato un dialogo diretto per l’ex Atlético Madrid. E non è mancata anche l’apertura dell’Inter a cederlo”.

L’Inter risparmierebbe una montagna di soldi: oltre 5 milioni di euro netti l’anno, per altre due stagioni, più bonus. In totale quasi 20 milioni di euro da destinare a nuovi investimenti.

“Ma il Lione non può proporre un contratto simile, da qui nasce l’ostacolo a un’operazione che parte a rilento per questa motivazione. Godin dovrà prendere poi la sua decisione definitiva: ridurre l’ingaggio e cambiare aria oppure giocarsi le sue carte nell’Inter versione 2020/2021?”, sottolinea Romano.