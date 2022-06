Repubblica – Inter-Dybala, il matrimonio alla fine si farà: accordo trovato col calciatore

Fino a qualche settimana fa tutto lasciava pensare che uno dei primi acquisti dell'Inter sarebbe stato Paulo Dybala. Ma quando si è presentata concretamente l'occasione di riportare a Milano Romelu Lukaku, i dirigenti nerazzurri hanno dato priorità alla trattativa col Chelsea per Big Rom. Adesso è tempo di cessioni per fare spazio all'attaccante argentino, perché il suo arrivo, secondo quanto riporta Repubblica, non è in discussione.