"Ed è proprio quest’ultimo il difetto da sistemare con maggiore urgenza. Perché non sempre è possibile rimediare a certi svarioni. E, soprattutto, perché certe situazioni si stanno ripetendo con preoccupante frequenza. Dietro i gol incassati con il Genoa, quello con il Monza, gli altri 2 contro il Milan e, infine, quelli di ieri pomeriggio, c’è sempre almeno un errore individuale. Significa che manca attenzione. O che non viene annusato il pericolo. L’anno scorso non accadeva mai. E la difesa blindata è stato uno dei fattori determinanti per lo scudetto. In 6 giornate, sono ben 7 le reti subìte, 3 delle quali di testa (ieri Kabasele lasciato troppo solo da Bisseck): altro dato su cui porre l’accento".