Inter, Skriniar verso l’addio ma il prezzo cala. Chi al suo posto? Corsa a 3 tra Smalling e…

Il mercato dell’Inter passa anche dalla difesa. I nerazzurri competeranno con il Milan per provare a strappare alla Fiorentina Milenkovic. Commisso non vorrebbe cederlo, lo considera importante così come Iachini, il suo allenatore. Gli proporranno qualcosa di simile rispetto a quello che è stato fatto con Chiesa: “Resti ancora una stagione poi se vuoi andare e se porti i sodi giusti (45-50 milioni) nel giugno del 2021 sarai libero”, le parole usate da La Gazzetta dello Sport per spiegare il concetto. Commisso per trattenerlo un altro anno sarebbe disposto anche a portarlo a scadenza.

SKRINIAR VERSO L’ADDIO

Skriniar potrebbe lasciare Milano. Un anno fa era corteggiato e aveva un’altra valutazione rispetto a quella che si potrebbe avere in questa stagione, spiega la Rosea. Se prima i club erano disposti a pagare fino a 70 mln per il suo cartellino ora il suo valore, dopo un’annata non bellissima, sarebbe sceso perché non è un giocatore chiave nello scacchiere di Conte. “Dovesse partire Skriniar il primo obiettivo è Chris Smalling”, spiega lo stesso quotidiano sportivo. La Roma sta provando a riprenderlo: 20 mln la richiesta dello United che potrebbe essere fuori budget per i giallorossi ma non spaventerebbe invece i nerazzurri soprattutto se arrivassero soldi dalla cessione di Skriniar.

Osservato speciale per la difesa anche Kumbulla. In quel caso la Lazio ha già fatto un’offerta: venti mln e una contropartita. Ma il Verona vuole solo cash e non ha accettato: niente è perduto.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)