Inter, svolta in attacco: Cavani all’Atletico Madrid libera Morata, contatti già avviati

Svolta in attacco per l’Inter: abbandonate le piste che portavano a Mertens (che rimarrà a Napoli) e a Werner (a un passo dal Chelsea), la dirigenza nerazzurra sta per accantonare anche l’ipotesi Cavani, che appare ora destinato all’Atletico Madrid. Lo sbarco alla corte di Simeone del Matador potrebbe regalare una nuova, grande occasione di mercato al club di viale della Liberazione: Alvaro Morata.

Così scrive Tuttosport: “Il riavvicinamento di Edinson Cavani all’Atletico Madrid (dove lo attende un triennale da svincolato: il Matador ha già comunicato la scelta di voler fare un’esperienza nella Liga) ha aperto una breccia importante per Alvaro Morata, che l’Atletico deve riscattare pagando 55 milioni al Chelsea. Lo sbarco ormai prossimo a Madrid di Cavani, rende comunque cedibile l’ex juventino, posto che arrivi ai Colchoneros un’offerta congrua, considerato anche il “debito” da saldare con il Chelsea“.

CONTATTI AVVIATI – “Quella su Morata è una porta che si sta aprendo, e il fatto che l’Atletico sappia già dell’interesse nerazzurro, significa che qualche intermediario ha già avvicinato la dirigenza madridista per prendere le coordinate del possibile affare“.

CONTE E IL FATTORE MILANO – “Morata ha conosciuto Conte al Chelsea, e il fatto che lo spagnolo già sappia cosa potrebbe attenderlo alla Pinetina è senza dubbio un vantaggio anche per l’allenatore che troverebbe un giocatore già in possesso dei “codici” del suo gioco. D’altra parte, va sottolineato come Alvaro abbia deciso di tornare a Madrid come scelta di vita. Milano però potrebbe essere ugualmente attrattiva anche perché è centro di gravità degli interessi della moglie Alice, modella, web influencer e fashion blogger. Il tutto al netto di un risvolto puramente calcistico: difficile pensare che Cavani vada all’Atletico per fare anticamera, il che potrebbe indurre Morata, nella stagione che porterà agli Europei con vista già su Qatar 202, a rivedere le sue scelte, considerato che invece all’Inter lo attenderebbe una maglia come spalla di Romelu Lukaku“.