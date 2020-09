Mancava solo un pezzo del puzzle. L’Inter ha chiuso la trattativa per l’arrivo di Kolarov a Milano. A Skysport Gianluca Di Marzio ha spiegato che il giocatore si è convinto ad accettare la proposta dell’Inter di un anno di contratto con l’opzione per il secondo anno legato alle presenze. Questo era l’ultimo scoglio per arrivare all’accordo con il giocatore che chiedeva un biennale.

(Fonte: SS24)