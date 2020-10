Inter, emergenza difesa: Kolarov non convince, a gennaio nuovo assalto a Milenkovic

Otto reti subite nelle prime quattro giornate di campionato: un bilancio decisamente negativo, a maggior ragione se parliamo di quella che è stato la difesa meno battuta della scorsa stagione. L’Inter di Antonio Conte si ritrova a fare i conti con un problema che, probabilmente, non ci si aspettava di dover affrontare, e che va risolto quanto prima per rispettare le attese.

Nell’occhio del ciclone è finito Aleksandar Kolarov, arrivato in estate dalla Roma per dare un’alternativa a Bastoni sul centro-sinistra: il serbo, dopo una lunga carriera da terzino, è stato scelto per giocare da terzo centrale, ma le sue prestazioni sono state fin qui ampiamente deludenti, tanto da far nascere diversi dubbi ai tifosi nerazzurri sulla sua effetiva capacità di interpretare al meglio questo ruolo.

D’Ambrosio e Darmian, altre alternative per il terzetto difensivo, di fatto sono altri due terzini adattati, e la sfiducia in Ranocchia è ormai palese, considerato il fatto che non è stato preso in considerazione nemmeno per il derby, con una difesa in piena emergenza a livello numerico. Per tutti questi motivi la dirigenza nerazzurra potrebbe tornare sul mercato a gennaio, e il nome in cima alla lista è noto da tempo: Nikola Milenkovic.

ASSALTO A GENNAIO – Secondo calciomercato.com, l’Inter ha individuato nel serbo della Fiorentina l’elemento giusto per puntellare la retroguardia: giovane (classe ’97), abituato da tempo a giocare in una difesa a tre, già 91 presenze in Serie A e un Mondiale giocato da titolare. Il suo contratto scade nel giugno del 2022, e la dirigenza viola ha fatto sapere che in caso di mancato rinnovo darà il via libera alla sua cessione: Milenkovic ha già comunicato la sua intenzione di non prolungare e la richiesta iniziale di 40 milioni di euro, considerati tutti questi fattori, è destinata a scendere. L’Inter lo sa bene, ed è pronta ad affondare il colpo.