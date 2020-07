MD – Inter ha detto a Lautaro che lo cederà ma per questa offerta. E ha già il sostituto

Un gol e un assist per Lautaro Martinez in Inter-Torino ed ecco, puntuali, riaccendersi i rumors spagnoli sul trasferimento dell’attaccante argentino alla corte del Barcellona. L’argomento è sempre lo stesso: la richiesta dell’Inter, al momento, non può essere assolutamente soddisfatta dal club blaugrana, alle prese con problemi economici e con cessioni complicate.

Ma l’affare non è comunque morto. Messi spinge per avere El Toro in Catalogna e il presidente Bartomeu ha confermato che i due club riparleranno nelle prossime settimane.

Secondo Francesc Aguilar, del Mundo Deportivo, “Lautaro sa direttamente dall’Inter che il club ha intenzione di cederlo al Barcellona, come da sua richiesta. Ma non a qualunque prezzo. L’argentino andrà al Barcellona solo se verrà pagata la cifra richiesta. E la cifra è 90 milioni, trattabili, più Firpo. La forza del Barcellona, al di là dell’accordo con Lautaro, sta nel fatto che tutti sanno che l’Inter ha l’intenzione di cedere Lautaro. E che ha già il sostituto pronto. Ma non lo regaleranno, questo assolutamente no. Tutti devono sapere che l’Inter non lo svenderà”.