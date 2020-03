Lautaro-Barcellona, voci sempre più insistenti: ma arriva una doppia secca smentita a…

Ennesima prima pagina dedicata a Lautaro Martinez. Questa volta arriva dal quotidiano catalano Sport, che si alterna con El Mundo Deportivo nel dedicare pagine su pagine al presunto accordo vicino tra El Toro e il club spagnolo.

“L’unica condizione che hanno fissato Lautaro e il suo entourage nell’accordo raggiunto con il Barcellona è quella di un accordo amichevole tra lo stesso Barcellona e l’Inter. Lautaro è molto grato all’Inter e non vuole forzare pubblicamente la sua situazione. Può aiutare a raggiungere un’intesa ma il Barcellona dovrà presentare un’offerta molto convincente perché l’Inter accetti di buon grado“, ha scritto stamattina Sport.

Ebbene, questa notizia dell’accordo raggiunto da Lautaro con il Barcellona è stata seccamente smentita sia dall’Inter sia dall’entourage del giocatore. E’ quanto sottolinea “La Repubblica”.

“Il giocatore (sempre secondo la ricostruzione del quotidiano catalano, che non trova conferme in Italia) non sarebbe pronto a forzare la mano per ottenere il passaggio di squadra e pretende anzi che alla fine tutte le parti siano soddisfatte. Altrimenti, l’affare salta”, assicura Repubblica.

L’emergenza coronavirus, tra l’altro, sta mettendo in dubbio qualsiasi ipotesi di mercato, con le squadre (Barcellona in primis) impegnate ad ottenere il taglio degli stipendi degli attuali giocatori, molto più che eventuali nuovi acquisti.