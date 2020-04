Marca annuncia: “Lautaro ha preso la sua decisione: vuole il Barça”. E si tratta con l’Inter…

Lautaro Martinez è l’obiettivo prioritario del Barcellona per la prossima estate. A riportarlo è Marca che sottolinea come il giocatore dell’Inter abbia un costo inferiore a quello di Neymar, facendo riferimento alla clausola rescissoria da 111 milioni di euro. “Un fattore determinante è la volontà dell’argentino e Lautaro vuole venire al Camp Nou. Almeno questo è ciò che ha comunicato al Barcellona”, spiega il quotidiano spagnolo che sottolinea come il Toro sia nei radar anche di Real Madrid e Manchester City, sebbene i blancos puntino ad Haaland e i Citizens abbiano Aguero e Gabriel Jesus.

“Per il Barcellona, l’acquisto di Lautaro è prioritario perché l’attaccante è uno dei ruoli che il club blaugrana ha necessità di rinforzare con maggiore urgenza di altri. Suarez compirà 34 anni a gennaio e manca un sostituto. Nelle ultime stagioni ha avuto infortuni e anche in questa stagione, chiaro segnale che non può giocare tutte le partite e che è necessario avere un’alternativa”, spiega Marca che poi evidenzia come lo stesso Lautaro sia disposto a lasciare l’Inter perché “consapevole che in estate è il momento giusto per farlo”. Se è vero che c’è una clausola rescissoria di 111 milioni di euro – sottolinea Marca -, è altrettanto vero che il prezzo dell’argentino è inferiore e il Barcellona punta ad abbassarlo ulteriormente con l’inserimento di giocatori come Vidal.