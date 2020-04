Inter, sfuma il secondo acquisto “a zero”. Ma Marotta punta sul vero colpaccio

L’Inter non avrà Olivier Giroud “gratis”: il Chelsea mette i bastoni tra le ruote ai nerazzurri ed esercita l’opzione unilaterale di rinnovo. Così, il contratto di Giroud è automaticamente prolungato fino al 2021 e l’Inter dovrà trattare con gli inglesi l’acquisto del centravanti che tanto piace a Conte.

L’arrivo di Giroud all’Inter non è ancora da escludere ma sicuramente le probabilità sono diminuite, alla luce di una trattativa adesso tutta da impostare.

“Così l’obiettivo numero uno per l’attacco a costo zero diventa Dries Mertens, in scadenza con il Napoli, nonostante le prove di rinnovo tra il belga e De Laurentiis. L’Inter spera di non venire beffata anche su questo fronte. Dopo che circa un mese fa anche il giovane Chong del Manchester United ha a sorpresa prolungato il suo contratto con la società inglese, facendo naufragare il piano “colpaccio” a zero dei nerazzurri”, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

Due acquisti a zero venuti meno. Ma l’arrivo di Mertens li farebbe dimenticare in un attimo.