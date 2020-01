Inter, è Mertens il post-Sanchez per giugno: Marotta ci lavora da settimane. Il punto

Nonostante l’arrivo di Christian Eriksen anticipato a gennaio, l’Inter guarda sempre con grande interesse al mercato dei parametri zero. Come confermato anche dal tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer, Alexis Sanchez a fine stagione tornerà in Inghilterra. L’Inter si troverà costretta dunque a trovare un sostituto. E Tuttosport spiega chi, al momento, è il favorito: “Saranno quattro mesi decisivi per Sanchez, visto che il giocatore è arrivato in prestito secco dal Manchester United e difficilmente l’Inter lo acquisterà se non avrà un ritorno dal campo. Anzi, ieri dall’Inghilterra sono rimbalzate le dichiarazioni di Solskjaer che fanno intendere come i Red Devils si aspettino il rientro in rosa del Niño Maravilla: «Sanchez tornerà qui la prossima estate e dimostrerà a tutti che si sono sbagliati».

L’Inter, però, ha già pronto il piano “B”, o meglio, ha un’idea intrigante a cui lavora da settimane. Ovvero Dries Mertens a zero. Certo, potrebbe esserci sempre Giroud, in scadenza di contratto col Chelsea, ma il francese non dovrebbe restare a Londra fino a giugno per non perdere l’Europeo e visto l’andamento di questo mercato di gennaio è difficile che accetti l’eventuale nuova corte dell’Inter. Mertens è ancora in scadenza, il Napoli sta cercando di rinnovare il contratto. Ma un’intesa non è ancora stata raggiunta. Il belga, classe ’87, sarebbe un innesto perfetto per i nerazzurri che inserirebbero in rosa un attaccante in grado di disimpegnarsi da prima o seconda punta, amico di Lukaku e… piano d’emergenza nel caso il Barcellona strappasse Lautaro Martinez pagando la clausola da 111 milioni. Certo, l’Inter a quel punto avrebbe poi soldi e tempo per individuare un nuovo attaccante. Ma con Mertens in organico la ricerca sarebbe meno affannosa. Se invece Lautaro resterà, Conte avrebbe subito tre attaccanti di primissima fascia a disposizione”.