Sky – Ndombele, l’Inter preme ed è disposta a sacrificare Skriniar. Ma c’è un ostacolo

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, continuano i lavori in corso in casa Inter per Tanguy Ndombele, centrocampista classe 1996 del Tottenham. L’Inter lo vuole ed è disposta a sacrificare Milan Skriniar, che può entrare nello scambio con gli Spurs. Gli intermediari sono al lavoro per capire le cifre dell’affare ma per ora resta un ostacolo e non di poco conto: il presidente del Tottenham, Daniel Levy, sarebbe poco propenso a lasciar parlare Ndombele, per il quale ha speso 68 mln l’estate scorsa.