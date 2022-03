ESCLUSIVA Pagliuca: “Inter, Lautaro tornato, venerdì grande emozione. A Liverpool…”

Le parole dell'ex portiere nerazzurro entrato nella Hall of Fame del club ufficialmente prima della gara con la Salernitana

Daniele Vitiello

L'ingresso nella Hall of Fame dell'Inter non poteva avvenire in un momento migliore. La manita rifilata dalla squadra di Simone Inzaghi alla Salernitana ha addolcito ulteriormente la serata di Gianluca Pagliuca, ex portiere della Beneamata e da venerdì nell'Olimpo nerazzurro. "E' stato un momento molto emozionante, davanti ad una bella cornice di pubblico. Mi ha fatto piacere salutare alcuni ex compagni e i tanti tifosi presenti, porterò questo riconoscimento sempre nel cuore", ha detto l'ex estremo difensore nell'intervista esclusiva con Fcinter1908.it.

Da bordocampo che sensazione hai avuto della squadra?

"Erano tutti molto concentrati fin dal primo secondo del riscaldamento, ci tenevano a vincere e non volevano sottovalutare la partita. Ho visto una squadra in buonissima forma, che ha attaccato l'avversario dal fischio d'inizio, senza però perdere la pazienza. La serata sembrava stregata con la traversa di Lautaro, ma loro sono stati bravi a non perdersi d'animo".

Possiamo considerare definitivo il passo in avanti di Lautaro rispetto all'ultimo periodo?

"Sì. Venerdì l'ho visto molto bene, è riuscito a scrollarsi di dosso un po' di tensione. Ha fatto tre gol molto belli, avrebbe potuto farne qualcun altro, ma va assolutamente bene così".

Martedì il Liverpool. Il risultato dell'andata e la classifica così corta in campionato possono incidere in qualche modo, nonostante la grande vetrina?

"La vittoria con la Salernitana ha rimesso a posto un po' di cose. Sono convinto che l'Inter andrà lì a far la partita, senza lasciarsi influenzare da altro. Hanno il diritto, ma anche il dovere, di crederci. Inevitabile che, se il risultato dovesse compromettersi ulteriormente, Inzaghi farebbe bene a fare scelte più conservative, ma questo è un discorso da fare eventualmente a gara in corso. L'Inter deve andare lì per giocarsela. E' un peccato che si parta dal 2-0 per loro, per me è un punteggio troppo pesante rispetto a quanto ha detto il campo".

Gosens può essere l'uomo in più in questo finale di stagione?

"Penso proprio di sì. Ha già gamba, nonostante non giocasse da molto tempo. E' entrato col piglio giusto ed è sicuramente un'arma molto importante per Inzaghi. L'Atalanta avrà pure fatto una buona plusvalenza, ma l'Inter ha portato a casa un grande acquisto".

Per lo scudetto l'Inter è ancora la favorita?

"Sì, anche perché se vince il recupero è da sola in vetta, a prescindere da Napoli-Milan. Un piccolo vantaggio può essere il fatto che le manca praticamente solo la gara con la Juventus tra gli scontri diretti, ma da qui alla fine può essere complicatissimo giocare anche contro chi lotta per la salvezza".