Parma-Inter, probabili formazioni. Corsera: “Conte pensa ad un’esclusione eccellente”

Secondo il quotidiano, il tecnico confermerebbe per 10/11 la formazione ormai tipo: ecco il possibile avvicendamento in avanti

Il pareggio del Milan contro l'Udinese è un'occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. L'Inter stasera scende in campo a Parma con la consapevolezza che un'eventuale vittoria permetterebbe la prima vera fuga scudetto. Ma, nonostante non voglia fare calcoli, Antonio Conte sembra poter pensare ad un'esclusione eccellente secondo il Corriere della Sera: "Le certezze le ha Antonio Conte. Sa cosa deve fare l’Inter, vincere anche a Parma, sa quale sarà la formazione, quasi la stessa dell’ultima giornata, con la differenza che rientrerà Hakimi, mentre Sanchez dovrebbe prendere il posto di Lautaro".