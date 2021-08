Pedullà: “Inter-Dumfries, trattativa entra nel vivo: c’è fiducia. Si può chiudere…”

Entra nel vivo la trattativa tra Psv e il club nerazzurro per l'esterno olandese. Si può chiudere a 15 milioni più bonus

I due attaccanti e l'esterno destro. Sono queste le priorità dell'Inter che deve accelerare quando mancano 10 giorni all'esordio in campionato contro il Genoa. Se per Dzeko è solo questione di dettagli, un'altra trattativa che il club nerazzurro sta portando parallelamente è quella per Denzel Dumfries.