FCIN1908 – Pinamonti, ecco il vero motivo dello stop. Il Genoa lo riscatta. E l’Inter…

Andrea Pinamonti è stato un giocatore dell’Inter ed è un’ipotesi per il futuro del club nerazzurro. Al momento però sarà il Genoa a riscattarlo (deve avvenire tutto entro il primo febbraio), per 18 mln, cifra che è già stata inserita a bilancio.

L’attaccante italiano è out per un problema fisico (stiramento intercostale) e non è stato a disposizione nelle ultime settimane. Ma ha parecchie richieste dal mercato: diversi club valutano l’acquisto definitivo o i sei mesi di prestito. In fila ci sono la Spal e l’Hellas Verona. I rossoblù però intanto lo riscatteranno dall’Inter (oggi un incontro in sede) e poi si valuterà se verrà mandato a fare esperienza in una squadra che possa garantirgli continuità.

(Fonte: FCINTER1908.IT)