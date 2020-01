VIDEO FCIN1908 / Inter, in sede De Giorgis (Chievo): possibili novità a breve su Pinamonti

Ore calde per decidere il futuro di Andrea Pinamonti. Come testimoniato dal video dell’inviato di FCInter1908.it presente sul posto, Giorgio De Giorgis, uomo mercato del Chievo, è arrivato nella sede dell’Inter per risolvere la questione. Al club veneto spetta la metà del cartellino del giocatore, che il Genoa vorrebbe riscattare subito dai nerazzurri per girare poi in prestito in Serie A. Si è parlato di 18 milioni di euro, con 9 di questi che andrebbero dritti nelle casse del Chievo Verona. Si lavora, dunque, per anticipare l’obbligo di riscatto e permettere così a Pinamonti di lasciare il Genoa in prestito.