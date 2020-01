Politano, ci siamo: è addio all’Inter, arriva il segnale di Conte. Spinazzola ad un passo

Poteva essere l’occasione del riscatto, invece Inter-Cagliari di Coppa Italia diventa il segnale dell’addio per Matteo Politano. L’attaccante nerazzurro, che era dato come possibile titolare alla luce del turnover, non è stato neanche convocato. Segnale evidente di come l’addio alla maglia nerazzurra sia praticamente cosa fatta.

La trattativa con la Roma

“ Dopo l’infortunio di Zaniolo , infatti, la Roma ha messo gli occhi su Politano.